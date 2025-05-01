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Rise Residences by S&S

18/1, Dana Road, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 7
Визуализация
ЗастройщикS&S Developments
Площадьот 36 м² до 128 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена546 690 AED
от 546 690 AED
от 9 835 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%54 669 AED
При оформлении договора
4%21868 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%273 345 AED
При передаче
40%218 676 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2025
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 546 690 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Теннисный корт
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа5 км
Магазин1 км
Медицинский центр6 км
Метро8 км

Описание

Стильный жилой комплекс в оживленном семейном районе JVC позволит в полной мере ощутить ритм большого города. Уникальное месторасположение подарит вам возможность сочетать все преимущества богатой городской инфраструктуры со спокойствием и безопасностью загородной поселка.

Ключевые особенности комплекса Комплекс предлагает множество удобств, отвечающих самым разным предпочтениям. На территории здания расположатся просторные террасы с пышными садами, лаунж зона на крыше с захватывающей панорамой на город, зона барбекю, бассейн с шезлонгами, теннисный корт, фитнес-центр, сауна, детская площадка и переговорная. На первом этаже будут магазины, кафе и рестораны. Качественная отделка В студиях и апартаментах особое внимание уделяется отделке и оформлению, которые объединяют эстетику и функциональность. Современный дизайн с интересными яркими деталями и удобная мебель создадут атмосферу уюта и комфорта. Встроенные шкафы, выполненные по индивидуальному заказу, позволят оптимально использовать пространство. В кухнях будет установлена надежная бытовая техника Electrolux. Акустическое остекление обеспечит надежную защиту от городского шума, а система «умный дом» поможет быстрее справляться с бытовыми проблемами. Преимущества расположения Удачное расположение комплекса позволит резидентам в полной мере окунуться в насыщенную удобствами городскую жизнь. В шаговой доступности находится гипермаркет Nesto, супермаркет Viva, торговый центр Circle Mall JVC и ресторан Il Forno. Рядом располагаются медицинский центр Right Health и школа GEMS Founders School. За 6-10 минут можно дойти до стадиона Dubai Sports City и уникального сада Miracle Garden. Транспортная доступность Дороги Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road обеспечивают удобную транспортную доступность к различным районам города. За 25 минут можно доехать до Dubai Mall, Burj Khalifa и Palm Jumeirah. Международный аэропорт Дубая находится в 30 минутах от комплекса.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
36 - 39
546 690 - 561 073
14 354 - 14 840
1 спальня
60 - 72
752 902 - 812 576
11 276 - 12 507
2 спальни
102 - 128
1 204 124 - 1 260 328
9 835 - 11 705

Инфраструктура

18/1, Dana Road, Jumeirah Village Circle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates