Rise Residences by S&S

Ключевые особенности комплекса Комплекс предлагает множество удобств, отвечающих самым разным предпочтениям. На территории здания расположатся просторные террасы с пышными садами, лаунж зона на крыше с захватывающей панорамой на город, зона барбекю, бассейн с шезлонгами, теннисный корт, фитнес-центр, сауна, детская площадка и переговорная. На первом этаже будут магазины, кафе и рестораны. Качественная отделка В студиях и апартаментах особое внимание уделяется отделке и оформлению, которые объединяют эстетику и функциональность. Современный дизайн с интересными яркими деталями и удобная мебель создадут атмосферу уюта и комфорта. Встроенные шкафы, выполненные по индивидуальному заказу, позволят оптимально использовать пространство. В кухнях будет установлена надежная бытовая техника Electrolux. Акустическое остекление обеспечит надежную защиту от городского шума, а система «умный дом» поможет быстрее справляться с бытовыми проблемами. Преимущества расположения Удачное расположение комплекса позволит резидентам в полной мере окунуться в насыщенную удобствами городскую жизнь. В шаговой доступности находится гипермаркет Nesto, супермаркет Viva, торговый центр Circle Mall JVC и ресторан Il Forno. Рядом располагаются медицинский центр Right Health и школа GEMS Founders School. За 6-10 минут можно дойти до стадиона Dubai Sports City и уникального сада Miracle Garden. Транспортная доступность Дороги Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road обеспечивают удобную транспортную доступность к различным районам города. За 25 минут можно доехать до Dubai Mall, Burj Khalifa и Palm Jumeirah. Международный аэропорт Дубая находится в 30 минутах от комплекса.

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