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Rove Home Downtown

Bahwan Tower, Downtown Dubai, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

20%

497 778 AED
При оформлении договора

4%

99 556 AED
При передаче

50%

1 244 444 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Общая площадь здания
3728 м²
Количество корпусов 1
Количество апартаментов 22
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2026
Старт продаж 3 кв. 2023
Этажность
19
Водоснабжение Есть
Фасад
Навесной фасад
Площадь участка 3728 м²
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 22
Стоимость от 2 488 888 AED
Балкон Есть

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Игровая зона

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Джакузи

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Средняя школа 1 км
Магазин 900 м
Медицинский центр 4 км
Метро 1 км

Описание

Роскошная жилая башня с впечатляющим фасадом из стекла и металла на территории отельного комплекса Rove Hotel в самом привлекательном районе Дубая Downtown - новый эксклюзивный проект, в котором есть все, чтобы удовлетворить самые высокие требования. Вдохновляйтесь ярким дизайном, наслаждайтесь исключительным местоположением и пользуйтесь первоклассным сервисом.

Жилой комплекс предлагает полностью меблированные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Также есть уникальная возможность приобрести целый или половину этажа по выгодной стоимости. Все резиденции проекта оформлены в современным урбанистическим стиле: высокие потолки, стеклянные двустворчатые двери, раздвижные панели, единое напольное покрытие. Все варианты предлагаются с собственным балконом и удобной кухней с техникой. На территории жилого комплекса для будущих владельцев предусмотрен широкий спектр эксклюзивных возможностей и услуг. Резидентам будут доступны zen сад, просторные лаунж-зоны на разных уровнях, рабочая площадка, студия для записи подкастов, кафе на первом этаже, спортзалы, BBQ-зона, несколько вариантов бассейнов, джакузи, беговые дорожки, баскетбольная и теннисная площадки, стена для скалолазания. Владельцы апартаментов могут воспользоваться дополнительными услугами от отеля: уборка, питание в номере, стирка. За каждыми апартаментами закреплено одно парковочное место. Благодаря удачному расположению и развитой инфраструктуре района все необходимое для комфортной жизни, отдыха и развлечений расположено в шаговой доступности. Рядом с комплексом множество кафе, ресторанов, магазинов и несколько торговых центров. В 5-10 минутах езды от комплекса находятся детские сады и школы. Также за 5-10 минут можно доехать до медицинских учреждений. Легко и быстро можно добраться и до знаковых достопримечательностей Дубая. Неподалеку от комплекса находятся знаменитая Burj Khalifa, Dubai Fountain, Burj Park, Dubai Opera и Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в центре Дубая, что позволяет быстро добираться до любой части эмирата. Дорога до центральной части Business Bay займет меньше 10 минут. Чтобы добраться до променадов и пляжей Dubai Marina потребуется около получаса езды. До стадиона Coca-Cola Arena можно доехать за 20 минут. Около получаса займет поездка до Международного аэропорта Дубая. Надежный застройщик IRTH Development LLC является известной инвестиционной платформой в сфере недвижимости в ОАЭ. Его высокий статус обеспечивается благодаря широкому спектру стратегических партнерств с уважаемыми местными и международными гостиничными брендами.

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