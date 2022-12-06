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Samana Barari Views

7, Jasmine Leaf 1 Road, Wadi Al Safa 3, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

20%

156 978 AED
При оформлении договора

4%

31 396 AED
При передаче

80%

627 912 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 94
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Этажность
28
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 94
Стоимость от 784 890 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Теннисный корт

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Дополнительно

Терраса

Транспортная доступность

Средняя школа 1 км
Магазин 400 м
Медицинский центр 2 км

Описание

Современный жилой комплекс в оживленном районе Majan. Окунитесь в мир, где роскошь, природа и благополучие соединяются в совершенной гармонии. В комплексе представлены студии, апартаменты с 1-2 спальнями и пентхаусы с 3 спальнями. Установлена система «Умный дом». Каждая резиденция представлена с просторным балконом и частным бассейном — идеальное место для того, чтобы наслаждаться живописными видами на окружающие пространства.

На территории комплекса находятся бассейн с террасой, водный аттракцион, прогулочные зоны, фитнес-центр, спортивная и детская площадки на открытом воздухе, зона барбекю, баскетбольная и теннисная площадки, симулятор игры в гольф, детский бассейн, батутный парк, беговые дорожки, сауны и парные, зоны отдыха. В пределах 5 минут на автомобиле расположены супермаркеты Carrefour Market, Al Marjan Grocery и Quick Supermarket Majan, торговый центр Midtown Central Majan, аптека Life, рестораны Terracotta Cafe & Restaurant и The Farm Restaurant, школа Dunecrest American School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от главной автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, которая соединяет Абу-Даби, Дубай, Шарджу и Аджман. За 30-35 минут можно добраться до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Качественная отделка Все резиденции представлены со встроенными шкафами для хранения вещей. В интерьере преобладает пастельная цветовая гамма. В отделке использовали натуральные материалы: мрамор, дерево, экологичный пластик. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

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