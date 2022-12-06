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Samana Barari Views
График платежей*
20%156 978 AED
4%
80%627 912 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Детский бассейн
Бассейн и SPA
Бассейн
Сауна
Тренажерный зал
Спорт
Спортивная площадка
Теннисный корт
Территория
Зона отдыха
Прогулочная зона
Площадка для барбекю
Дополнительно
Терраса
Транспортная доступность
Описание
Современный жилой комплекс в оживленном районе Majan. Окунитесь в мир, где роскошь, природа и благополучие соединяются в совершенной гармонии. В комплексе представлены студии, апартаменты с 1-2 спальнями и пентхаусы с 3 спальнями. Установлена система «Умный дом». Каждая резиденция представлена с просторным балконом и частным бассейном — идеальное место для того, чтобы наслаждаться живописными видами на окружающие пространства.
На территории комплекса находятся бассейн с террасой, водный аттракцион, прогулочные зоны, фитнес-центр, спортивная и детская площадки на открытом воздухе, зона барбекю, баскетбольная и теннисная площадки, симулятор игры в гольф, детский бассейн, батутный парк, беговые дорожки, сауны и парные, зоны отдыха. В пределах 5 минут на автомобиле расположены супермаркеты Carrefour Market, Al Marjan Grocery и Quick Supermarket Majan, торговый центр Midtown Central Majan, аптека Life, рестораны Terracotta Cafe & Restaurant и The Farm Restaurant, школа Dunecrest American School. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен в непосредственной близости от главной автомагистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, которая соединяет Абу-Даби, Дубай, Шарджу и Аджман. За 30-35 минут можно добраться до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Качественная отделка Все резиденции представлены со встроенными шкафами для хранения вещей. В интерьере преобладает пастельная цветовая гамма. В отделке использовали натуральные материалы: мрамор, дерево, экологичный пластик. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».Подробнее