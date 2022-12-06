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Samana California 2

132, 6 Street, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При оформлении договора

20%

235 224 AED
+

4%

47 045 AED
До даты ввода в эксплуатацию

30%

352 836 AED
После передачи

50%

588 060 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 36
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Этажность
13
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 36
Стоимость от 1 176 120 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Теннисный корт

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Кинотеатр

Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт 350 м
Средняя школа 2 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 1 км
Метро 1 км

Описание

Шикарный современный жилой проект в самом сердце Дубая от застройщика Samana Developers ждет ценителей стильной современной архитектуры, удобства, комфорта и безопасности. Утопающий в зелени, этот уголок безмятежности в тихом и экологичном районе подарит вам и вашей семье спокойную, комфортабельную и роскошную жизнь.

На выбор в жилом комплексе предлагаются студии класса люкс, апартаменты с 1-2 спальнями и роскошные дуплексы с личными бассейнами. Апартаменты оформлены в футуристическом стиле, в отделке использованы экологичные материалы. На территории есть все для досуга и комфортного отдыха: открытые террасы, детский и взрослый бассейны, зоны BBQ, кинотеатр под открытым небом, крытый и открытый тренажерные залы, сауна, теннисный корт на крыше и детская площадка. Жилой комплекс расположен в тихом зеленом районе с богатой жилой инфраструктурой. Для жителей доступны два парка, живописные сады, пешеходные и велосипедные дорожки, несколько школ, детские сады, два медицинских центра, аптека и супермаркеты. В 10-ти минутах езды находятся крупные торговые центры Furjan Pavilions и Al Furjan West с ресторанами, кафе и спа-салонами. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен недалеко от основных дорог, благодаря чему жители могут легко и быстро добраться до главных достопримечательностей города, таких как Dubai Marina, Palm Jumeirah и Jumeirah Village Circle. Хорошо развита система общественного транспорта, включая автобусы и метро. Остановки общественного транспорта находятся всего в нескольких минутах ходьбы. Аэропорты Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport находятся в 25-30 минутах езды. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих частных девелоперов ОАЭ и часть конгломерата Samana Group, объединяющего 10 всемирно признанных компаний. Обладатель различных престижных наград, в том числе в номинациях: «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

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