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Samana Manhattan 2

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 12, Tiger Tower

График платежей*

При бронировании

20%

351 326 AED
При оформлении договора

4%

70 265 AED
До даты ввода в эксплуатацию

55%

966 146 AED
После передачи

25%

439 157 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 37
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Этажность
21
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 37
Стоимость от 1 756 629 AED
Балкон Есть

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Описание

Вдохновленный успехом башни Манхэттен-1, новый комплекс Манхэттен-2 подарит еще больше комфорта и элегантности своим резидентам. Выгодная локация в популярном районе JVC обеспечивает удобную инфраструктуру — многочисленные магазины, кафе, школы и медицинские центры в пешей доступности.

20-этажный жилой комплекс предлагает на выбор студии и апартаменты с 1 и 2 спальнями, всего 191 лот. Все лоты продаются с отделкой, встроенной кухней и меблировкой. 1- и 2-спальные апартаменты могут похвастаться стеклянными частными бассейнами на личном балконе и прекрасными видами на зеленые скверы и внутренний двор с бассейном уникального дизайна. На территории проекта расположены спортзал, спортплощадка, беговая дорожка, открытый бассейн, детский бассейн, детская площадка, игровая зона, зона для прогулок и отдыха, площадка для барбекю. За 5-10 минут можно добраться до супермаркетов New Jame, Cistys, Nine Star, Cart, Trust Value, школы JSS International School и Sunmarke School, медицинских центров Aster Clinic, Life Medical Center и Magnum Dental Clinic. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

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