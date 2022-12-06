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Samana Manhattan

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, JVC District 13, 5th Street, 14

График платежей*

При бронировании

20%

340 427 AED
При оформлении договора

4%

68 085 AED
До даты ввода в эксплуатацию

55%

936 174 AED
После передачи

25%

425 534 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 32
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Этажность
19
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 32
Стоимость от 1 702 134 AED
Балкон Есть

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Количество лифтов: 4

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Сауна

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Транспортная доступность

Общественный транспорт 100 м
Средняя школа 3 км
Магазин 200 м
Медицинский центр 1 км

Описание

Настоящее очарование Манхэттена в самом центре Дубая: современный 19-этажный жилой комплекс в процветающем районе JVC. Выгодная локация обеспечивает удобную инфраструктуру — многочисленные магазины, кафе, школы и медицинские центры в пешей доступности.

Комплекс предлагает на выбор студии и апартаменты с 1 и 2 спальнями, всего 191 лот. Все лоты продаются с отделкой. 1- и 2-спальные апартаменты могут похвастаться стеклянными частными бассейнами на личном балконе и прекрасными видами на зеленые скверы и внутренний двор с бассейном уникального дизайна. На территории проекта расположены спортзал, спортплощадка, беговая дорожка, открытый бассейн, детский бассейн, детская площадка, игровая зона, зона для прогулок и отдыха, площадка для барбекю. За 5-10 минут можно добраться до супермаркетов New Jame, Cistys, Nine Star, Cart, Trust Value, школы JSS International School и Sunmarke School, медицинских центров Aster Clinic, Life Medical Center и Magnum Dental Clinic. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

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