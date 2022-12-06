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Samana Manhattan
График платежей*
20%340 427 AED
4%
55%936 174 AED
25%425 534 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Лифты
Количество лифтов: 4
Для детей
Детская площадка
Детский бассейн
Игровая зона
Бассейн и SPA
Открытый бассейн
Сауна
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Прогулочная зона
Площадка для барбекю
Транспортная доступность
Описание
Настоящее очарование Манхэттена в самом центре Дубая: современный 19-этажный жилой комплекс в процветающем районе JVC. Выгодная локация обеспечивает удобную инфраструктуру — многочисленные магазины, кафе, школы и медицинские центры в пешей доступности.
Комплекс предлагает на выбор студии и апартаменты с 1 и 2 спальнями, всего 191 лот. Все лоты продаются с отделкой. 1- и 2-спальные апартаменты могут похвастаться стеклянными частными бассейнами на личном балконе и прекрасными видами на зеленые скверы и внутренний двор с бассейном уникального дизайна. На территории проекта расположены спортзал, спортплощадка, беговая дорожка, открытый бассейн, детский бассейн, детская площадка, игровая зона, зона для прогулок и отдыха, площадка для барбекю. За 5-10 минут можно добраться до супермаркетов New Jame, Cistys, Nine Star, Cart, Trust Value, школы JSS International School и Sunmarke School, медицинских центров Aster Clinic, Life Medical Center и Magnum Dental Clinic. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».Подробнее