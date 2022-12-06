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Skyline of Arjan
График платежей*
10%60 972 AED
4%
55%335 348 AED
35%213 403 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Дополнительно
Магазины
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Кинотеатр
Транспортная доступность
Описание
Новый проект в молодом районе Arjan, вблизи зеленых парков и пышных садов. Окруженный знаковыми достопримечательностями, жилой комплекс открывает резидентам исключительный опыт городской жизни. В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Большие окна пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство.
На территории созданы все условия для жизни и отдыха: открытая лаунж-зона, бизнес-центр, симулятор гольфа, кинотеатр, детский сад и игровая площадка, крытый и открытый тренажерные залы, SPA-салон, бассейны, ресторанный дворик. На первом уровне расположена торговая галерея площадью 11 150 м². В пределах 10 минут на автомобиле находятся магазины Top In Town, Grandiose и VIVA Supermarket, школы Australian International School и Nord Anglia International School, рестораны Spice Vibes и Nahash, медицинские центры Mediclinic Parkview Hospital и Genesis Healthcare Centre. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автомагистраль Sheikh Mohammed bin Zayed Road, что позволяет быстро добраться до главных локаций Дубая. За 30 минут можно доехать до Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 5 минутах на автомобиле находятся знаменитый ботанический сад Miracle Garden и сад бабочек. За 20 минут можно доехать до заповедника Ras Al Khor – уникального природного объекта, на территории которого обитают розовые фламинго. Надежный застройщик AQUA Properties – ведущий застройщик, который активно развивается с 2005 года. Компания уверенно закрепилась на рынке в качестве инновационного и надежного девелопера с динамичным стратегическим подходом.Подробнее