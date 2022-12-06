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Skyros
График платежей*
20%179 792 AED
4%
60%539 376 AED
20%179 792 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Средняя школа
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Спорт
Спортивная площадка
Территория
Зона отдыха
Сад
Прогулочная зона
Дополнительно
Магазины
Медицинский центр
Кинотеатр
Транспортная доступность
Описание
Новый комплекс в быстрорастущем районе Arjan — исключительный проект в греческом стиле, задающий стандарты роскошной жизни в Дубае. Благодаря современному дизайну и развитой инфраструктуре, в Skyros вы будете чувствовать себя как на знаменитом курорте.
Проект насчитывает 440 лотов, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Некоторые апартаменты представлены с частными бассейнами. Благодаря прямому выходу к ландшафтным пространствам, зеленым зонам и ухоженным тропинкам, жители смогут почувствовать ощущение единения с природой. Комьюнити гарантирует безопасную среду и современный аутентичный образ жизни для всех резидентов. На территории расположены ландшафтные сады, бассейны для детей и взрослых, тренажерный зал, баскетбольная площадка, лаунж, кинотеатр на открытом воздухе, детская площадка, сауна, беговая дорожка, health club. За 5-10 минут можно дойти до больницы Mediclinic Parkview Hospital, магазинов Greenheart Organic Farms и Loyal Minimart, школы Safa Community School, салона красоты Beauty Haven Salon Dubai. Развитая транспортная сеть Skyros гармонично вписывается в центральный район Дубая. Близость к улицам Umm Suqeim и Mohammad Bin Zayed Road обеспечивает легкий доступ к достопримечательностям города, деловым центрам и местам отдыха. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект сочетает современную эстетику и элегантность. Каждая деталь продумана до мелочей. Энергосберегающие технологии и система «Умный дом» способствуют сохранению окружающей среды. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».Подробнее