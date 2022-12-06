ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Skyros

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 3, Umm Suqeim Street, 7/2

График платежей*

При бронировании

20%

179 792 AED
При оформлении договора

4%

35 958 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

539 376 AED
После передачи

20%

179 792 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 14
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2026
Старт продаж 2 кв. 2023
Этажность
18
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 14
Стоимость от 898 961 AED
Балкон Есть

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Сад

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 600 м
Средняя школа 3 км
Магазин 250 м
Медицинский центр 450 м

Описание

Новый комплекс в быстрорастущем районе Arjan — исключительный проект в греческом стиле, задающий стандарты роскошной жизни в Дубае. Благодаря современному дизайну и развитой инфраструктуре, в Skyros вы будете чувствовать себя как на знаменитом курорте.

Проект насчитывает 440 лотов, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Некоторые апартаменты представлены с частными бассейнами. Благодаря прямому выходу к ландшафтным пространствам, зеленым зонам и ухоженным тропинкам, жители смогут почувствовать ощущение единения с природой. Комьюнити гарантирует безопасную среду и современный аутентичный образ жизни для всех резидентов. На территории расположены ландшафтные сады, бассейны для детей и взрослых, тренажерный зал, баскетбольная площадка, лаунж, кинотеатр на открытом воздухе, детская площадка, сауна, беговая дорожка, health club. За 5-10 минут можно дойти до больницы Mediclinic Parkview Hospital, магазинов Greenheart Organic Farms и Loyal Minimart, школы Safa Community School, салона красоты Beauty Haven Salon Dubai. Развитая транспортная сеть Skyros гармонично вписывается в центральный район Дубая. Близость к улицам Umm Suqeim и Mohammad Bin Zayed Road обеспечивает легкий доступ к достопримечательностям города, деловым центрам и местам отдыха. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект сочетает современную эстетику и элегантность. Каждая деталь продумана до мелочей. Энергосберегающие технологии и система «Умный дом» способствуют сохранению окружающей среды. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
14 предложений
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации