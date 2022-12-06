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Sportz

Wimbledon Tower, West Gate Apartments, Dubai Sports City, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При оформлении договора

4%

23 600 AED
До даты ввода в эксплуатацию

65%

383 500 AED
После передачи

35%

206 500 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 16
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2027
Этажность
39
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 16
Стоимость от 590 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Сауна

Джакузи

Тренажерный зал

Салон красоты

Мужская парикмахерская

Спорт

Комната для игры в теннис

Теннисный корт

Бильярдная комната

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Кинотеатр

Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт 500 м
Средняя школа 3 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 3 км

Описание

Башни-близнецы в районе смешанной застройки, где созданы все условия для поддержания здорового образа жизни. Возвращайтесь домой, в грамотно спланированное пространство, с большим выбором возможностей для жизни отдыха.

В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Большие панорамные окна наполняют апартаменты солнечным светом и открываются захватывающие виды на окружающие пространства. Амбициозные лоты с частным бассейном открывают новую эру современных инноваций в сфере недвижимости, задавая высокую планку для жизни. На территории комплекса доступен широкий спектр удобств: лобби, открытый и детский бассейны, SPA-салон, сауна и джакузи, зона барбекю, салон красоты, бизнес-центр, бильярдная, площадки для бадминтона и настольного тенниса, студия пилатеса, зона для йоги и медитаций, велосипедная дорожка, баскетбольная и теннисная площадки, беговая дорожка, поле для крикета, стена для скалолазания, фитнес-центр, игровая зона, симулятор гольфа, лаунж на воде, кинотеатр на свежем воздухе, библиотека. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Grandiose и Carrefour, торговый центр City Centre Meaisem, школы Victory Heights Primary School, The Royal Grammar School Guildford и Dwight School, детский сад Kinder Castle Nursery, поле для гольфа The Els Club At Dubai Sport City. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен вблизи главной автотрассы Дубая — Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных локаций города. До Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 25 минут. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

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