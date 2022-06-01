ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

The Anwa

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Maritime City Street, WS02

График платежей*

При бронировании

20%

584 175 AED
При оформлении договора

4%

116 835 AED
При передаче

80%

2 336 700 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 12
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2022
Этажность
49
Высота потолков 6.6 м
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 12
Стоимость от 2 920 875 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Площадка для сквоша

Территория

Зона отдыха

Сад

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Кондитерская / пекарня

Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт 3 км
Средняя школа 5 км
Магазин 4 км
Медицинский центр 3 км
Метро 4 км
Море 10 м

Описание

Современная башня на 229 апартаментов в районе Dubai Maritime City — рукотворного полуострова на берегу Персидского залива. Живите вблизи главных достопримечательностей и наслаждайтесь потрясающими видами на Аравийское море и гламурный облик Дубая. Здание высотой в 48 этажей включает студии, апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы. Все лоты сдаются с отделкой премиального качества, полностью укомплектованной кухней и бытовой техникой. Из окон и с просторных террас открываются безграничные морские виды.

Жителям доступны пейзажные бассейны, тренажерный зал, ландшафтные сады, детская игровая зона, студия йоги и пилатеса, круглосуточный консьерж. В непосредственной близости от жилого комплекса находятся променад с магазинами, ресторанами, венецианской площадью, театр, музей, торговый центр The Dubai Mall by Sea, океанский лайнер-отель Queen Elizabeth 2 и порт Mina Rashid. Развитая транспортная сеть Эксклюзивный проект расположен в 10 минутах от главной дороги Sheikh Zayed Road, что обеспечивает легкий доступ ко всем локациям Дубая. За 15-20 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Вблизи достопримечательностей В 20 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 30 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Качественная отделка В отделке апартаментов используют качественные материалы, включая мрамор и итальянскую керамическую плитку. В ванных комнатах установлена вся необходимая сантехника. Кухни бренда Porcelanosa оборудованы встроенной техникой Gorenje. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
12 предложений
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации