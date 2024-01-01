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The Autograph X Series

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Jumeirah Village Circle, District JVC 10, 19 Street, 1/2

График платежей*

При бронировании

35%

1 312 787 AED
При оформлении договора

4%

150 033 AED
При передаче

65%

2 438 032 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 7
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2024
Старт продаж 4 кв. 2023
Этажность
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Таунхаус
Количество лотов 7
Стоимость от 3 750 819 AED

Внутренняя инфраструктура

Парковка

Кол-во машиномест

Для детей

Средняя школа

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 290 м
Средняя школа 210 м
Магазин 350 м
Медицинский центр 6 км

Описание

Новый проект в самом сердце Дубая, в одном из самых популярных семейных комьюнити JVC. Наслаждайтесь размеренным образом жизни, отдыхайте в кругу друзей и откройте для себя современные удобства международного уровня. На выбор представлена роскошная коллекция таунхаусов с 3 спальнями, обращенных к пышным пейзажам парка. Вдохновляющая архитектура и роскошные элементы отделки создают атмосферу для возвышенного образа жизни.

Особое место в проекте уделено озеленению территории, благодаря которому жители и их гости смогут наслаждаться пикником, прогулками и отдыхом на свежем воздухе. В пешей доступности находятся школа JSS International School, чуть дальше – аптека Aster Pharmacy 205, супермаркеты Bazaar Gourmet и VIVA Supermarket - JVC. В 15-20 минутах на автомобиле расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 15 минут можно доехать до знаменитых районов Dubai Marina, Dubai Harbour и Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен в 7 минутах от Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро доехать до любой точки города. Международный аэропорт Dubai International Airport находится в 15 минутах от дома. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект включает стеклянный фасад с инновационными технологиями. Двойной потолок высотой 7,4 метра делает окружающее жилое пространство по-настоящему уникальным. Надежный застройщик Green Group – компания, которая с 2013 года занимается разработкой и строительством жилой и коммерческой недвижимости в ОАЭ. Застройщик создает проекты, в которых особое внимание уделяет современным технологиям и эко-системам.

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