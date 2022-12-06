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The Crestmark

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 25

График платежей*

При бронировании

20%

571 166 AED
При оформлении договора

4%

114 233 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

1 427 914 AED
При передаче

30%

856 748 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 7
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2026
Этажность
22
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 7
Стоимость от 2 855 828 AED

Внутренняя инфраструктура

Лифты

Количество лифтов: 5

Грузовой лифт

Для детей

Детская площадка

Игровая зона

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Транспортная доступность

Общественный транспорт 160 м
Средняя школа 2 км
Магазин 700 м
Медицинский центр 7 км

Описание

Новый проект в оживленном районе Business Bay. Откройте для себя новый формат жизни, а также наслаждайтесь потрясающими видами на канал Dubai Water Canal и пристань для яхт. На выбор представлены студии, апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Все лоты отличаются эргономичными пространствами и панорамными окнами. Благодаря многоуровневой системе освещения комнаты выглядят максимально светлыми и просторными.

Жителям доступен роскошный образ жизни: тренажерный зал, боулинг, infinity-бассейн, коворкинг-зона, детская площадка, club house и игровая комната. В 5-10 минутах на автомобиле находятся супермаркеты FRESH LAYA MINIMART LLC и BAY MARKET, учебный центр Express English Language Center, кафе Fomo Cafe, CAVO Restaurant и THE KANA CAFE, аптека Supercare Pharmacy, детский сад Blossom Downtown Nursery. В окружении ландшафтные парки и прогулочные зоны South Ridge Park, Dubai Water Canal Walk, Bay Avenue Park и Al Quoz Pond Park. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 25 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah. Знаковая архитектура Дубая Здание выполнено в современном стиле. Благодаря внешнему оформлению с использованием нейтральной цветовой палитры и простых симметричных форм, комплекс гармонично вписывается в окружающую застройку. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

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