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The Farmhouses

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Damac Hills 2, Hawthorn

График платежей*

При бронировании

20%

1 244 200 AED
При оформлении договора

4%

248 840 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

3 110 500 AED
При передаче

20%

1 866 300 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 11
Этажность
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Вилла
Количество лотов 11
Стоимость от 6 221 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Волейбольный корт

Теннисный корт

Территория

Сад

Дополнительно

Кинотеатр

Транспортная доступность

Магазин 1 км

Описание

Эксклюзивное сообщество вилл в престижном районе Damac Hills 2. Откройте радость загородной жизни, где вы сможете услышать пение птиц и почувствовать запах цветов. Смените серые пейзажи на зеленые и наблюдайте, как качество вашей жизни стремительно улучшается. В комплексе представлена коллекция двухэтажных вилл с 5-6 спальнями. Каждый лот с частной территорией, 1-2 бассейнами, просторной террасой, зоной отдыха, ландшафтным садом и паркингом на несколько автомобилей.

Жителям доступен роскошный образ жизни: бассейн, кинотеатр, гидропонная ферма, конюшни, скотный двор, сад с цветущими растениями, площадка для палаток, тренажерный зал под открытым небом, поле для игры в крикет, теннисный корт, площадка для игры в падл-теннис, волейбол и баскетбол, футбольное поле. За 5-10 минут можно доехать до ресторанов Al Toot Al Abyad Malibu Food Truck и Nay Oxygen Cafe & Restaurant, магазина Carrefour Supermarket. Чуть дальше находится торговый центр Dubai Outlet Mall, школы The Aquila School и Jebel Ali School, тематический парк IMG Worlds of Adventure. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на автодорогу Jebel Ali-Lehbab Road, что позволит быстро доехать до любой точки города. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 30 минут. Функциональные пространства Планировки вилл с 5 спальнями включают: спальни, комнату для персонала, закрытую и открытую кухни, совмещенные со столовой и гостиной, помещение для хранения вещей, гостевую спальню. В каждой спальне предусмотрена отдельная ванная комната. Виллы с 6 спальнями оснащены рабочим кабинетом и комнатой для водителя. Знаковая архитектура Дубая Окунитесь в очарование вилл в европейском стиле, напоминающих о живописных лугах Нидерландов и Бельгии, а также наслаждайтесь великолепием вилл в североамериканском стиле. В европейских виллах предусмотрены полностью оборудованные конюшни, цветочный сад, пространство для костра, место для отдыха. Виллы в североамериканском стиле доведены до совершенства и включают массивные веранды, открытый бассейн, частный кинотеатр, пространство для костра, полностью оборудованные конюшни и зона для палаток. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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