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Trillionaire Residences
График платежей*
20%241 538 AED
4%
50%603 844 AED
30%362 306 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детский бассейн
Бассейн и SPA
Бассейн
Джакузи
Тренажерный зал
Дополнительно
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Транспортная доступность
Описание
Современный комплекс апартаментов под знаменитым брендом Binghatti на первой береговой линии. Живите в престижном районе Business Bay и наслаждайтесь потрясающими видами на Dubai Water Canal и Burj Khalifa . В комплексе представлены 362 резиденции, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Во всех жилых помещениях установлены панорамные окна или балконные двери, которые пропускают максимум света. В интерьерах используются модные элементы темных и пастельных оттенков.
Жилой комплекс призван обеспечить максимальный уровень жизни в Дубае. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: бассейны для взрослых и детей, спортивный зал, сауна, джакузи, лобби, SPA-салон, кафе и рестораны. Предусмотрены услуги консьержа, дворецкого, телохранителя и уборки в апартаментах. В пределах 10 минут на автомобиле находятся аптека LIFE Pharmacy, супермаркеты Choithrams Bay Square и Carrefour Market, рестораны Maru Udon Restaurant, Al Falak Cafe и Sahelnom Café, учебный центр Express English Language Center. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между набережной Dubai Canal и Marasi Drive. Удобный доступ к улице Al Asayel Street. За 15 минут можно добраться до Dubai International Airport. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: балкон, просторная гостиная, столовая, встроенные шкафы, открытые кухни с современной техникой. Некоторые лоты представлены с джакузи или бассейном на террасе. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.Подробнее