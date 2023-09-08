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Trillionaire Residences

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 74

График платежей*

При бронировании

20%

241 538 AED
При оформлении договора

4%

48 308 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

603 844 AED
При передаче

30%

362 306 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 200
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2024
Этажность
26
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 200
Стоимость от 1 207 688 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Бассейн

Джакузи

Тренажерный зал

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Общественный транспорт 500 м
Средняя школа 3 км
Магазин 800 м
Медицинский центр 800 м

Описание

Современный комплекс апартаментов под знаменитым брендом Binghatti на первой береговой линии. Живите в престижном районе Business Bay и наслаждайтесь потрясающими видами на Dubai Water Canal и Burj Khalifa . В комплексе представлены 362 резиденции, включая студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Во всех жилых помещениях установлены панорамные окна или балконные двери, которые пропускают максимум света. В интерьерах используются модные элементы темных и пастельных оттенков.

Жилой комплекс призван обеспечить максимальный уровень жизни в Дубае. Резиденты смогут пользоваться инфраструктурой не выходя из дома: бассейны для взрослых и детей, спортивный зал, сауна, джакузи, лобби, SPA-салон, кафе и рестораны. Предусмотрены услуги консьержа, дворецкого, телохранителя и уборки в апартаментах. В пределах 10 минут на автомобиле находятся аптека LIFE Pharmacy, супермаркеты Choithrams Bay Square и Carrefour Market, рестораны Maru Udon Restaurant, Al Falak Cafe и Sahelnom Café, учебный центр Express English Language Center. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен между набережной Dubai Canal и Marasi Drive. Удобный доступ к улице Al Asayel Street. За 15 минут можно добраться до Dubai International Airport. Функциональные пространства Планировками предусмотрены: балкон, просторная гостиная, столовая, встроенные шкафы, открытые кухни с современной техникой. Некоторые лоты представлены с джакузи или бассейном на террасе. Надежный застройщик Binghatti Developers — девелоперское подразделение Binghatti Holding, которое было основано в 1890 году. Портфель недвижимости компании насчитывает 40+ проектов, каждый из которых отличается технологичностью и новаторскими архитектурными решениями.

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