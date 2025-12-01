ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Trussardi Residences

Glamz Residence Tower 2 by Danube, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

10%

131 326 AED
При оформлении договора

4%

52 530 AED
До даты ввода в эксплуатацию

53%

696 026 AED
При передаче

1%

13 133 AED
После передачи

36%

472 772 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 55
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Этажность
15
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 55
Стоимость от 1 313 256 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Салон красоты

Мужская парикмахерская

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Площадка для барбекю

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт 260 м
Средняя школа 1 км
Магазин 1 км
Медицинский центр 7 км
Метро 650 м
Море 6 км

Описание

Современный комплекс, сочетающий современность Дубая и классическую итальянскую эстетику, в тихом районе Al Furjan. Откройте для себя непринужденный образ жизни и наслаждайтесь балансом между современными удобствами и красотой природы. В комплексе представлены сервисные апартаменты с 1-2 спальнями, потолками 3,4 метра и частными бассейнами. В резиденциях установлены экологически чистая система обеззараживания воздуха Potok и полностью интегрированная система «Умный дом».

Резиденты комплекса смогут пользоваться первоклассными удобствами: ресторан с живописным садом на крыше, лобби с потолками с 7 метров, 26-метровый бассейн с обслуживанием, парки, тренажерные залы, спортивные площадки, зоны для йоги, беговая дорожка, детские площадки, офисные пространства, лаунж и зона барбекю, библиотека, SPA и салоны красоты, паркинг. Ежедневная уборка, свежее постельное белье и полотенца, прачечная, обслуживание номеров, услуги консьержа и водителя — все это теперь доступно вам. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Carrefour, Spinneys и Geant, детские сады Jebel Ali Village и Chubby Cheeks, школы Arcadia Global School и The Arbor School, рестораны Al Baalbaki и Hyderabad Fusion. Качественная отделка Для дизайн-проекта нейтральных тонов материалы подобраны в соответствии с эстетическими качествами и функциональностью. Резиденции полностью меблированы предметами из коллекции Trussardi Casa. Установлена кухонная техника Miele. В ванных комнатах — сантехника Villeroy & Boch. Надежный застройщик Mira Developments – компания, которая с 2020 года занимается девелопментом жилой и коммерческой недвижимости. Девелопер постоянно внедряет инновационные решения. Команда архитекторов усердно работает над тем, чтобы каждый проект гармонично сочетал природное великолепие и современную элегантность.

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
55 предложений
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации