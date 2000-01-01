Utopia by Damac

Жилой комплекс состоит из шикарных вилл с 5-7 спальнями с удобными планировками. Для комфортного проживания в резиденциях предусмотрены балкон, комната для прислуги, подсобные помещения, просторная гардеробная и встроенный лифт. Использование в оформлении греческого мрамора, натуральной древесины и итальянской дизайнерской плитки добавит резиденциям роскоши и изысканности. Большие окна с двойным остеклением защитят от уличного шума и наполнят жилые пространства светом. Встроенные кухни будут оборудованы всей необходимой бытовой техникой, ванные комнаты – премиальной сантехникой и фурнитурой. Ключевые особенности комплекса Проживание на комфортабельных виллах позволит резидентам наслаждаться полноценным отдыхом, не выходя из дома. В распоряжении владельцев будут спортзал, бар, парная, сауна и домашний кинотеатр. Входная группа с изысканным ландшафтным дизайном будет радовать глаз сочной зеленью, а большой прохладный бассейн с благоустроенной террасой позволит освежиться в жаркую погоду. На территории каждой виллы предусмотрен удобный подземный гараж с поворотной платформой для автомобиля. Преимущества расположения DAMAC Hills подойдет ценителям спокойствия, природы и отличной инфраструктуры. Обширная парковая зона с искусственными озерами, игровыми и спортивными площадками, велосипедными дорожками, теннисными кортами, футбольным полем и скейт-парком станет отличным местом для семейного отдыха. На территории поселка расположен гольф-клуб Trump International. В шаговой доступности располагается торговый центр Damac с ресторанами, кафе и супермаркетом. Рядом с комплексом находится школа Jebel Ali School. В 10 минутах езды находятся медицинский центр Aster Clinic и больница Mediclinic Parkview. Транспортная доступность Поселок удобно расположен рядом с дорогами Sheikh Zayed Bin Hamdan и Al Nahyan Street. За 10 минут можно доехать до конно-спортивного комплекса Dubai Polo & Equestrian Club и тематического парка развлечений IMG Worlds of Adventure. 15 минут потребуется, чтобы доехать до знаменитой ярмарки Global Village. Международный аэропорт Дубая находится в 35 минутах езды.

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