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Utopia by Damac

140, 103rd Street, Al Hebiah 3, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикDamac Properties
Площадьот 991 м² до 2806 м²
Количество спаленот 5 до 7
Стартовая цена18 087 000 AED
от 18 087 000 AED
от 13 241 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%3 617 400 AED
При оформлении договора
4%723480 AED
До даты ввода в эксплуатацию
40%7 234 800 AED
При передаче
40%7 234 800 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность2
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовВилла
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 18 087 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона отдыха
  • Сад
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр4 км

Описание

Эксклюзивный проект в экологически чистом районе Damac Hills сочетает в себе изысканность высококлассных курортов и спокойствие уединенного сообщества. Этот зеленый оазис подарит вам роскошный образ жизни, полный безмятежности и непревзойденных удобств.

Жилой комплекс состоит из шикарных вилл с 5-7 спальнями с удобными планировками. Для комфортного проживания в резиденциях предусмотрены балкон, комната для прислуги, подсобные помещения, просторная гардеробная и встроенный лифт. Использование в оформлении греческого мрамора, натуральной древесины и итальянской дизайнерской плитки добавит резиденциям роскоши и изысканности. Большие окна с двойным остеклением защитят от уличного шума и наполнят жилые пространства светом. Встроенные кухни будут оборудованы всей необходимой бытовой техникой, ванные комнаты – премиальной сантехникой и фурнитурой. Ключевые особенности комплекса Проживание на комфортабельных виллах позволит резидентам наслаждаться полноценным отдыхом, не выходя из дома. В распоряжении владельцев будут спортзал, бар, парная, сауна и домашний кинотеатр. Входная группа с изысканным ландшафтным дизайном будет радовать глаз сочной зеленью, а большой прохладный бассейн с благоустроенной террасой позволит освежиться в жаркую погоду. На территории каждой виллы предусмотрен удобный подземный гараж с поворотной платформой для автомобиля. Преимущества расположения DAMAC Hills подойдет ценителям спокойствия, природы и отличной инфраструктуры. Обширная парковая зона с искусственными озерами, игровыми и спортивными площадками, велосипедными дорожками, теннисными кортами, футбольным полем и скейт-парком станет отличным местом для семейного отдыха. На территории поселка расположен гольф-клуб Trump International. В шаговой доступности располагается торговый центр Damac с ресторанами, кафе и супермаркетом. Рядом с комплексом находится школа Jebel Ali School. В 10 минутах езды находятся медицинский центр Aster Clinic и больница Mediclinic Parkview. Транспортная доступность Поселок удобно расположен рядом с дорогами Sheikh Zayed Bin Hamdan и Al Nahyan Street. За 10 минут можно доехать до конно-спортивного комплекса Dubai Polo & Equestrian Club и тематического парка развлечений IMG Worlds of Adventure. 15 минут потребуется, чтобы доехать до знаменитой ярмарки Global Village. Международный аэропорт Дубая находится в 35 минутах езды.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
5 спален
991 - 1259
18 087 000 - 37 505 000
18 243 - 29 783
6 спален
1667 - 2352
22 081 000 - 45 326 000
13 241 - 19 271
7 спален+
1672 - 2806
24 112 000 - 100 000 000
14 413 - 35 628

Инфраструктура

140, 103rd Street, Al Hebiah 3, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates