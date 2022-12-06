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VELA Residences

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Marasi Drive Street, 120

График платежей*

При бронировании

5%

2 995 125 AED
При оформлении договора

20%

11 980 500 AED
+

4%

2 396 100 AED
До даты ввода в эксплуатацию

35%

20 965 875 AED
При передаче

40%

23 961 000 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Общая площадь здания
25349 м²
Количество корпусов 1
Количество апартаментов 9
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2026
Этажность
31
Высота потолков 6 м
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 9
Стоимость от 59 902 500 AED
Высота здания
150 м
Балкон Есть

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Игровая зона

Средняя школа

Бассейн и SPA

Бассейн

Массажный центр

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 250 м
Средняя школа 5 км
Магазин 400 м
Медицинский центр 1 км
Метро 3 км

Описание

Престижный жилой комплекс с потрясающими видами на Marasi Bay, Burj Khalifa и Downtown Dubai, имеет впечатляющее расположение в самом сердце района Burj Khalifa District. VELA Residences станет одним из знаковых проектов, преобразующих бухту Marasi Bay в ультра-роскошный береговой район Дубая.

Комплекс представляет 30-этажное здание, рассчитанный на 38 резиденций с 3-4 спальнями, включая пентхаусы и 3-этажные Sky Palace. Каждая планировка включает комнату для прислуги и просторную террасу, чтобы обеспечить жителям дополнительный комфорт. Все апартаменты с потолками высотой от 3 до 6 метров и окнами от пола до потолка, наполняющими внутреннее пространство естественным светом. Лоты меблированы и оснащены системой «Умный дом». Эксклюзивное предложение – квартиры с приватными бассейнами по периметру террасы, каких нет больше нигде в Дубае. На территории комплекса расположены infinity-бассейн, SPA-салон, 3-уровневый фитнес-центр, кинотеатр, детская площадка, конференц-залы и гостевые лобби. Уникальность проекта заключается в его обслуживании на уровне 5-звездочного отеля, включая круглосуточную охрану, швейцара и портье, консьержа и валета. Доступен также сервис à la carte. Жители комплекса смогут пользоваться удобствами отеля Lana и доступом к пляжному клубу One в районе Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удобно расположен в районе Business Bay, обеспечивая быстрый доступ к любой части города. Dubai International Airport находится всего в 20 минутах на автомобиле. Вблизи достопримечательностей Downtown Dubai, Burj Khalifa и Dubai Mall находятся в 5-10 минутах на автомобиле. Основные достопримечательности Dubai Opera, Zabeel Park, Dubai Creek Harbour и Ras Al Khor Wildlife Sanctuary расположены в 15 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая Комплекс отличается элегантными линиями и эксклюзивным дизайном. Проект был создан лауреатами премии – студией Foster & Partners. Интерьер спроектирован парижским дуэтом дизайнеров Gilles & Boissier. Надежный застройщик Omniyat Properties – крупная компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами.

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