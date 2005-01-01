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Vela Viento Marasi Bay Marina

35/2E, Marasi Drive Street, Business Bay, Zaabeel, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

5%

1 119 400 AED
При оформлении договора

20%

4 477 600 AED
+

4%

895 520 AED
До даты ввода в эксплуатацию

35%

7 835 800 AED
При передаче

40%

8 955 200 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 15
Дата ввода в эксплуатацию 3 кв. 2027
Этажность
45
Водоснабжение Есть
Фасад
Навесной фасад
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 15
Стоимость от 22 388 000 AED
Высота здания
180 м
Балкон Есть

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детский бассейн

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт 58 м
Средняя школа 5 км
Магазин 2 км
Медицинский центр 6 км
Метро 3 км

Описание

Престижный жилой комплекс из двух устремленных в небо белоснежных башен на берегу залива Мараси в самом центре делового района Business Bay вознесет вас к новым вершинам комфорта, роскоши и благополучия. Наслаждайтесь уникальным сочетанием уюта и свободы собственных апартаментов с непревзойденным удобствами первоклассного гостиничного сервиса.

Жилой комплекс состоит из 92 эксклюзивных меблированных резиденций. В нем представлены апартаменты с 2,3,4 спальнями, дуплексы с 4 спальнями и два роскошных пентхауса с 4 спальнями, частным бассейном и личным лифтом. Интерьер спроектирован ведущим парижским дизайнером Gilles & Boissier и представляет собой сочетание современного комфорта с изысканной элегантной классикой. Из панорамных окон открываются потрясающие виды на залив и основную достопримечательность Дубая - Burj Khalifa. Этот проект идеален для ценителей комфортной жизни. На территории для будущих жителей предусмотрены зеленые зоны для променада, бассейны для детей и взрослых, лаунж-зоны с шезлонгами, двухуровневый тренажерный зал, студия для йоги, конференц-зал. Круглосуточно доступны услуги швейцара, консьержа, портье горничной. Владельцы апартаментов получают уникальную возможность пользоваться всеми удобствами отелей Omnyat. Резидентам доступны спа-центр, закрытый пляж, прямой выход к набережной и частный причал с услугой “летающая” яхта. Для удобства передвижения по набережной желающие могут воспользоваться гольф-карами. Район Business Bay, в котором расположен жилой комплекс, славится отличной инфраструктурой. Здесь большой выбор магазинов, ресторанов, кафе, школ, детских садов и медицинских учреждений. Дорога до детского сада Blossom Downtown Nursery и школы Dubai International School займет всего 5-10 минут. В десяти минутах езды от комплекса расположена Emirates Hospital Clinics и Mediclinic Dubai Mall. Развитая транспортная сеть Хорошее транспортное сообщение с автомагистралям Sheikh Zayed Road и Al Khail road позволяет легко добираться до ключевых достопримечательностей и любых районов Дубая. Всего за 10 минут можно доехать до Burj Khalifa и Dubai Mall. Международный аэропорт Dubai International Airport автомобиле находится в 20 минутах езды. Надежный застройщик Omniyat Group - крупный частный застройщик, работающий на рынке недвижимости Дубая с 2005 года. Основными направлениями компании является строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами. Сотрудничает с ведущими мировыми архитекторами и дизайнерами интерьеров.

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