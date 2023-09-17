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Verona

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Damac Hills 2

График платежей*

При бронировании

20%

365 800 AED
При оформлении договора

4%

73 160 AED
До даты ввода в эксплуатацию

50%

914 500 AED
При передаче

30%

548 700 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2026
Этажность
3
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Таунхаус
Количество лотов 2
Стоимость от 1 829 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Территория

Зона отдыха

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 20 км
Магазин 700 м

Описание

Современное комьюнити в престижном районе DAMAC Hills 2, вдали от суеты города, но с легким доступом к деловым объектам. Живите в окружении пышной зелени, наслаждайтесь первоклассными удобствами и яркими впечатлениями. В комплексе представлена коллекция 3-этажных таунхаусов с 3-4 спальнями, ванными комнатами, кухней, гостиной и столовой. Все лоты с собственным двориком-патио и ухоженным садом. Благодаря панорамным окнам жители смогут в любое время суток любоваться окружающим ландшафтом.

Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся тренажерные залы, бассейн, барбекю, детская площадка, SPA-центр и сауна. За 10 минут можно дойти до супермаркета 247 Grand Supermarket, детского сада Shining Stars Nursery, спортивного клуба Damac Cricket Ground Parking. За 5-10 минут можно доехать до магазина Carrefour Supermarket, ресторанов Al Toot Al Abyad Food Truck и Qasr Al Madina Restaurant & Cafe. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Jebel Ali-Lehbab Road и Al Qudra Road. За 27 минут можно доехать до Al Maktoum International Airport, за 34 минуты — до Dubai International Airport. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

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Срок сдачи
2 предложения
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Новости о проекте

Топ востребованной недвижимости Дубая за август.
17.09.2023
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