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Verona
График платежей*
20%365 800 AED
4%
50%914 500 AED
30%548 700 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Для детей
Детская площадка
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Территория
Зона отдыха
Площадка для барбекю
Дополнительно
Магазины
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Транспортная доступность
Описание
Современное комьюнити в престижном районе DAMAC Hills 2, вдали от суеты города, но с легким доступом к деловым объектам. Живите в окружении пышной зелени, наслаждайтесь первоклассными удобствами и яркими впечатлениями. В комплексе представлена коллекция 3-этажных таунхаусов с 3-4 спальнями, ванными комнатами, кухней, гостиной и столовой. Все лоты с собственным двориком-патио и ухоженным садом. Благодаря панорамным окнам жители смогут в любое время суток любоваться окружающим ландшафтом.
Богатая внутренняя инфраструктура позволяет вести как активный, так и размеренный образ жизни. На территории находятся тренажерные залы, бассейн, барбекю, детская площадка, SPA-центр и сауна. За 10 минут можно дойти до супермаркета 247 Grand Supermarket, детского сада Shining Stars Nursery, спортивного клуба Damac Cricket Ground Parking. За 5-10 минут можно доехать до магазина Carrefour Supermarket, ресторанов Al Toot Al Abyad Food Truck и Qasr Al Madina Restaurant & Cafe. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Jebel Ali-Lehbab Road и Al Qudra Road. За 27 минут можно доехать до Al Maktoum International Airport, за 34 минуты — до Dubai International Airport. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.Подробнее