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Volga Tower

Silver Lining Building, District JVT 7, Jumeirah Village Triangle, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

График платежей*

При бронировании

10%

171 307 AED
При оформлении договора

4%

68 523 AED
До даты ввода в эксплуатацию

32%

548 184 AED
При передаче

10%

171 307 AED
После передачи

48%

822 276 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 40
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2026
Этажность
40
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 40
Стоимость от 1 713 074 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Территория

Прогулочная зона

Транспортная доступность

Общественный транспорт 2 км
Средняя школа 1 км
Магазин 4 км
Медицинский центр 6 км

Описание

Новый проект в семейном районе JVT, вдохновленный живописной рекой в России — Волгой. Окунитесь в мир, где незабываемые впечатления перекликаются с панорамными видами на город и окружающую местность. В комплексе представлены меблированные апартаменты с 1-4 спальнями, просторными балконами и частными бассейнами. Окна от пола до потолка пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство.

Инфраструктура комплекса включает: открытый бассейн, беговая и прогулочная дорожки, детская площадка и тренажерный зал. В пределах 10 минут на автомобиле расположены школы Sunmarke School и Arcadia School, детский сад Jumeirah International Nursery, медицинский центр Medclinic Middle East, торговый центр City Centre Meisam, супермаркеты Grandiose и Spinneys, спортивный комплекс Dubai Sports City, поле для гольфа The Els Club At Dubai Sport City. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Al Khail Road, что позволит быстро добраться до главных точек города. За 25-30 минут можно добраться до Al Maktoum International Airport и Dubai International Airport. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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