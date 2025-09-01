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Waterside by LIV

La Verda Dubai Marina Suites & Villas, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
Станция метро
  1. Визуализация
Item 1 of 8
Визуализация
ЗастройщикLIV Real Estate Development
Площадьот 70 м² до 640 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена2 350 000 AED
от 2 350 000 AED
от 31 471 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
10%235 000 AED
При оформлении договора
4%94000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%705 000 AED
При передаче
60%1 410 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2025
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Вилла, Пентхаус, Таунхаус
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 350 000 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Комната для игры в теннис
  • Бильярдная комната
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Переговорная комната
  • Кинотеатр
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт450 м
Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Море1 км
Аэропорт31 км

Описание

Жилой комплекс предлагает проживание класса люкс на побережье Дубай Марины, в сердце одного из лучших районов для жизни в эмирате. Проект представляет собой уникальное сочетание апартаментов, вилл и таунхаусов. С территории комплекса открывается выход к 175 метрам променада вдоль береговой линии и зеленым оазисам среди оливковых и пальмовых деревьев.

Ключевые особенности проекта LIV Waterside — это комплекс с уникально спроектированной входной группой и круглосуточной охраной. Первые три этажа оборудованы под зоны для отдыха и развлечений премиального уровня — в том числе, СПА-салон и современный фитнес-центр. На территории также предусмотрены зарядные станции для электромобилей. Качественная отделка Эффективно спланированные пространства, наполненные естественным светом, обеспечивают максимальный комфорт проживания. Апартаменты оснащены инновационными кухнями в европейском стиле. Ванные комнаты украшены мрамором, а из жилых комнат открываются потрясающие вид на море. Преимущества расположения Комплекс расположен на берегу канала Дубай Марина. Канал длиной свыше 3,5 км предоставляет прямой доступ к морю. Вдоль его набережной раскинулись множество кафе и ресторанов, а также марина для яхт. Вдоль канала протянулись беговые и вело-дорожки. В пешей доступности находится Dubai Marina Mall, в котором более 130 магазинов, большой кинотеатр и множество других развлечений. Транспортная доступность LIV Waterside удобно расположен возле Al Sufouh Road и Sheikh Zayed Road, что обеспечивает быстрый доступ ко всем эмиратам. Вы сможете легко добраться до таких популярных локаций, как Jumeirah Lakes Towers и Dubai Media City. Дорога до Dubai International Financial Centre и Downtown Dubai занимает 10-20 минут. Международный аэропорт Дубая находится в 30 минутах на автомобиле.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
70 - 95
2 350 000 - 3 200 000
33 415 - 33 474
2 спальни
109 - 115
3 450 000 - 4 050 000
31 471 - 35 072
3 спальни
161 - 161
5 100 000 - 5 100 000
31 659 - 31 659

Инфраструктура

La Verda Dubai Marina Suites & Villas, Dubai Marina, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates