ОАЭ
RU
AED - د
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе

Zada Tower

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, Al A'amal Street, 5/1

Об объекте

Общая площадь здания
31269 м²
Количество корпусов 1
Количество апартаментов 2
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2023
Старт продаж 2 кв. 2019
Этажность
35
Водоснабжение Есть
Фасад
Навесной фасад
Площадь участка 5266 м²
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 2
Стоимость от 1 127 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Средняя школа

Дополнительно

Магазины

Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 650 м
Магазин 550 м
Медицинский центр 2 км
Метро 750 м

Описание

Комплекс апартаментов в современном стиле в престижном районе Business Bay. Живите в роскоши в городе бесконечных возможностей. Наслаждайтесь отдыхом в частном кинотеатре под открытым небом, а также гуляйте на свежем воздухе в ландшафтном саду у дома.

Zada Tower определяет стиль вашей жизни. Коллекция апартаментов с панорамным остеклением и высокими потолками открывает вид на живописный канал Dubai Creek. Апартаменты сдаются с качественной отделкой, полностью оборудованной кухней и стильными ванными комнатами. Жителям и их гостям открывается доступ к широкому спектру удобств мирового уровня: бассейн, современный тренажерный зал, парные и сауны, игровая зона. Услуги прачечной и крытый паркинг отлично дополняют эти удобства. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицу Sheikh Zayed Road, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Станция метро Business Bay находится в 15 минутах ходьбы. Дорога до аэропорта Dubai International Airport займет 20 минут на автомобиле, а до аэропорта Al Maktoum International Airport – 40 минут. Вблизи достопримечательностей В непосредственной близости расположены башня Burj Khalifa, Dubai Fountain и театр Dubai Opera. Выставочный центр Dubai Expo находится в 20-25 минутах от комплекса. Знаковая архитектура Дубая В комплексе сочетаются футуристические и традиционные элементы, которые делают здание воплощением лучшей современной архитектуры. Интерьер квартир полностью соответствует качеству отделки здания. Надежный застройщик DAMAC Properties – компания, которая предлагает жилую, коммерческую и развлекательную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства, превращая мечты своих клиентов в реальность.

Подробнее

Корпуса

В продаже

Цена
Площадь
Срок сдачи
2 предложения
По площади
По стоимости
По сроку сдачи

Инфраструктура
На карте

0 объектов в презентации