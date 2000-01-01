Партнерство с ведущими застройщиками в несколько кликов

Как мы работаем
Самостоятельное ведение клиентаХорошо знаете рынок ОАЭ и можете самостоятельно закрыть сделку с клиентом? Фиксируйте клиента через наш сервис и получайте гарантированную максимальную комиссию за продажу.
Помощь в проведении сделкиВы самостоятельно ведёте клиента, мы же помогаем вам консультациями, со сбором документов, коммуникацией с застройщиком, с проведением платежей
Сопровождение менеджером HousebookПросто фиксируйте контакт в системе с пометкой «подбор» - мы полностью ведём клиента до сделки, а вам остаётся только получить комиссию, удобным вам способом
Полноценный функционал для работы агентов на рынке новостроек ОАЭ “под ключ”
Ваши преимущества партнерства с Housebook
Наши партнеры
Самая большая база новостроек
У нас представлены все новостройки крупнейших застройщиков Дубая, с лучшими условиями бронирования. Мы уже позаботились о том, чтобы заключить соглашение, получить самые оптимальные условия и первыми узнавать о новых объектах - этой информацией мы будем делиться с вамиПерейти в каталог
Делимся экспертизой и упрощаем взаимодействие
Обучаем
Проводим качественные обучения для агентов и агентств по объектам застройщика, техникам продаж, этапам осуществления сделки
Развиваем
Рынок и функционал сервиса. Мы регулярно привносим новые технологии в мире недвижимости
Упрощаем
Мы помогаем агентствам и застройщикам продавать недвижимость удаленно, по всему миру
- 30 лет в сфере недвижимости
- Инноватор, драйвер цифровизации рынка недвижимости
“Сегодня рынок IT-решений в сфере недвижимости развивается бурными темпами. Мы видим потребности в реализации уже проверенных решений на рынке ОАЭ, а в дальнейшем на рынке недвижимости Омана, Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Мы предоставляем возможность применения зарекомендовавших себя цифровых технологий для полноценной работы брокеров и агентств на рынке недвижимости ОАЭ дистанционно, из любой точки мира.”