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Cape Hayat

United Arab Emirates, Ras Al Khaimah, Sector 6, Mina Al Arab

Об объекте

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Волейбольный корт

Теннисный корт

Территория

Зона отдыха

Прогулочная зона

Дополнительно

Магазины

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Транспортная доступность

Средняя школа 6 км
Магазин 750 м
Медицинский центр 1 км
Море 100 м

Описание

Премиальный жилой комплекс в развивающемся районе Mina Al Arab эмирата Рас-эль-Хайма, расположенный на берегу Персидского залива. Прекрасная зеленая локация как для семейной жизни, так и для пляжного отдыха. Комплекс состоит из 4 башен и насчитывает 668 лотов: студии, апартаменты с 1-2 спальнями и пентхаусы с 4 спальнями. Лоты предлагают виды на океан, лагуну и мангровые заросли. Отделка выполнена в спокойных светлых тонах.

На территории комплекса расположены бассейн, тренажерный зал, зоны прогулок и отдыха, детская площадка, беговая дорожка, спортивные корты, рестораны и магазины. В 5-10 минутах от локации находятся супермаркеты Choithrams, Bloom и Green Harvest, школы RAK Academy British School, RAK Modern Private School и медицинские центры The American Medical Center, Cosmo Health Medical Center, Al Jazeera Medical Clinic. Надежный застройщик Компания RAK Properties была основана в 2005 году, и за прошедшее время выпустила десятки жилых и коммерческих зданий. Главной локацией девелопера является эмират Рас-эль-Хайма, но также появляются объекты других эмиратах — например, в Дубае. За годы своей деятельности RAK Properties получили немало наград и признаний за свой вклад в развитие недвижимости и туризма в ОАЭ.

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