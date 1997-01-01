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Fairway Villas 2

United Arab Emirates, Dubai, Madinat Al Maktoum, Madinat Al Mataar

Об объекте

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детский бассейн

Игровая зона

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Транспортная доступность

Общественный транспорт 650 м
Магазин 1 км
Аэропорт 3 км

Описание

Современный проект в популярном комьюнити Emaar South, в окружении живописной природы. Откройте для себя курортный образ жизни вблизи гольф-поля с безупречным ландшафтом, а также наслаждайтесь панорамными видами на большой парк и обрамленные деревьями улицы. Комплекс вилл с 3-4 спальнями отличается высоким уровнем комфорта, простором и изысканным дизайном. Планировками предусмотрены: фойе двойной высоты, террасы, несколько парковочных мест, столовая, гостиная, спальня для персонала с отдельным санузлом.

На территории находятся общественный центр, парк, бассейны для детей и взрослых, игровая зона, зал для мероприятий, беговая дорожка и тренажерный зал. За 5-10 минут можно доехать до супермаркетов Geant Express и Grand Hyper Sakany, чуть дальше расположены торгово-выставочный центр Expo City Dubai, парк дикой природы Al Qudra Lakes, парк развлечений Action Park - Paintball in Dubai. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в современном стиле с преобладанием простых геометрических форм. Виллы представлены в двух вариантах, Astra и Nova, с использованием белых и светло-коричневых оттенков. Прямые крыши, просторные балконы с решетчатыми ограждениями и террасы. Надежный застройщик Emaar Properties – компания, которая занимается комплексной застройкой с 1997 года. Девелопер присутствует на ключевых мировых рынках не только в ОАЭ, но и в Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Ливане, Египте, Марокко, Индии, Пакистане, Турции, Канаде и США.

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