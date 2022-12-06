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Gardenia Bay

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Yas Island, YS1

График платежей*

При бронировании

5%

40 250 AED
При оформлении договора

2%

16 100 AED
До даты ввода в эксплуатацию

45%

362 250 AED
При передаче

50%

402 500 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 10
Дата ввода в эксплуатацию 2 кв. 2027
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 10
Стоимость от 805 000 AED

Внутренняя инфраструктура

Бассейн и SPA

Бассейн

Тренажерный зал

Спорт

Спортивная площадка

Территория

Прогулочная зона

Площадка для барбекю

Дополнительно

Ресторан / Кафе

Переговорная комната

Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт 700 м
Средняя школа 6 км
Магазин 4 км
Медицинский центр 8 км
Море 7 км

Описание

Современное комьюнити на набережной, дополненное зелеными пространствами на открытом воздухе. Откройте для себя размеренный образ жизни вблизи главных достопримечательностей Yas Mall, Ferrari World Abu Dhabi и SeaWorld Abu Dhabi. В комплексе представлено 210 резиденций, включая уютные студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты с просторным балконом и окнами в пол, из которых открываются виды на канал и благоустроенную территорию.

Нетронутая набережная граничит с сообществом, в котором гармонично переплетаются удобства, природа и дизайн. На территории находятся парковые зоны, пешеходные дорожки, пляжный клуб, фитнес-центр, зона для занятий йогой и открытые спортивные площадки, коворкинги, частный кинотеатр, переговорные комнаты, магазины и кафе. В пределах 10 минут на автомобиле находятся тематические парки SeaWorld Abu Dhabi и Ferrari World, парк Gateway Park Yas, кафе La Brioche, Laura Coffee And Bakery и Nowhere, гольф-клуб Yas Acres Golf & Country Club, теннисный корт Yas Tennis Courts. Качественная отделка Апартаменты отделаны натуральными материалами. Выбирайте теплые или освежающе светлые цветовые решения. Особенность комплекса – экологичность Акцент делается на целительной силе природы, которая способствует отдыху, росту и воссоединению. В комплексе реализованы технологии устойчивого развития, включая сокращение потребления энергии и воды, а также использование переработанных материалов. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.

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