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Gardenia Bay
График платежей*
5%40 250 AED
2%
45%362 250 AED
50%402 500 AED
Об объекте
Внутренняя инфраструктура
Бассейн и SPA
Бассейн
Тренажерный зал
Спорт
Спортивная площадка
Территория
Прогулочная зона
Площадка для барбекю
Дополнительно
Ресторан / Кафе
Переговорная комната
Кинотеатр
Транспортная доступность
Описание
Современное комьюнити на набережной, дополненное зелеными пространствами на открытом воздухе. Откройте для себя размеренный образ жизни вблизи главных достопримечательностей Yas Mall, Ferrari World Abu Dhabi и SeaWorld Abu Dhabi. В комплексе представлено 210 резиденций, включая уютные студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Все лоты с просторным балконом и окнами в пол, из которых открываются виды на канал и благоустроенную территорию.
Нетронутая набережная граничит с сообществом, в котором гармонично переплетаются удобства, природа и дизайн. На территории находятся парковые зоны, пешеходные дорожки, пляжный клуб, фитнес-центр, зона для занятий йогой и открытые спортивные площадки, коворкинги, частный кинотеатр, переговорные комнаты, магазины и кафе. В пределах 10 минут на автомобиле находятся тематические парки SeaWorld Abu Dhabi и Ferrari World, парк Gateway Park Yas, кафе La Brioche, Laura Coffee And Bakery и Nowhere, гольф-клуб Yas Acres Golf & Country Club, теннисный корт Yas Tennis Courts. Качественная отделка Апартаменты отделаны натуральными материалами. Выбирайте теплые или освежающе светлые цветовые решения. Особенность комплекса – экологичность Акцент делается на целительной силе природы, которая способствует отдыху, росту и воссоединению. В комплексе реализованы технологии устойчивого развития, включая сокращение потребления энергии и воды, а также использование переработанных материалов. Надежный застройщик Aldar Properties – компания, которая с 2004 года занимается реализацией жилых комплексов в различных районах ОАЭ. Портфель недвижимости включает: Al Raha Beach, Yas Island, World Trade Center Abu Dhabi, Al Falah и Noor Al Ain.Подробнее