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Hartland II Villas

United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Bu Kadra

График платежей*

При бронировании

2%

454 323 AED
При оформлении договора

8%

1 817 292 AED
+

4%

908 646 AED
До даты ввода в эксплуатацию

70%

15 901 307 AED
При передаче

20%

4 543 231 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 24
Дата ввода в эксплуатацию 4 кв. 2025
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 24
Стоимость от 22 716 153 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Средняя школа

Дополнительно

Магазины

Транспортная доступность

Общественный транспорт 1 км
Средняя школа 4 км
Магазин 4 км

Описание

Новый проект закрытого типа в престижном районе Sobha Hartland II. Наслаждайтесь спокойствием и атмосферой морского курорта в окружении живописных садов и пейзажей, а также пользуйтесь удобствами международного уровня не выходя из дома.

В первой очереди продаж представлена эксклюзивная коллекция вилл с 5 спальнями, частным бассейном, ухоженным участком с садом, лифтом и паркингом на 3 автомобиля. Планировками предусмотрены комната для прислуги и просторная терраса, которая подарит дополнительный комфорт жителям. Все лоты сдаются с качественной отделкой и меблировкой. Резиденты комплекса смогут наслаждаться широким спектром удобств и услуг: пышные зеленые насаждения, общественный клуб, беговые и велосипедные дорожки, зона для занятий йогой, площадка для занятий фитнесом и игровой зоной для детей. Особенное место занимает собственная кристальная лагуна с возможностью занятия водным видом спорта. В 15-30 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera, Dubai Frame и Palm Jumeirah. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс расположен на пересечении главных дорог Ras Al Khor Rd и Al Ain-Dubai Rd, что позволит быстро доехать до любой точки города. Дорога до районов Business Bay и Downtown Dubai займет не более 15 минут. В 20-35 минутах от комплекса находятся Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 7 минутах от комплекса находится заповедник Ras Al Khor – уникальный природный объект, на территории которого обитают розовые фламинго. Расположение среди зеленых насаждений позволяет наслаждаться уединенностью и в то же время пользоваться удобствами крупного мегаполиса. Знаковая архитектура Дубая Архитектурный проект выполнен в стиле хай-тек. Дома отличаются ровными крышами, панорамными окнами, балконами со стеклянными ограждениями. Фасады светлых оттенков. Функциональные пространства На 1 этаже предусмотрены: прихожая, гостиная, ванная комната, комната для водителя и персонала, гостевая спальня с гардеробной и ванной комнатами, 2 кухни. На 2 этаже: 4 спальни с гардеробной, ванной комнатой и балконом, семейная комната отдыха. На 3 этаже: терраса, спальня с ванной и гардеробной комнатами, балконом. Надежный застройщик Sobha Realty – крупный девелопер, который с 1976 года занимается строительством недвижимости в ОАЭ, Китае, Индии, Омане и других странах. В 2019 году компания получила престижную премию Luxury Network International Awards в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в ОАЭ».

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