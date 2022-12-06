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Neva Residences

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Al Barsha South 4, JVC District 16, 7 Street, M18

График платежей*

При бронировании

10%

106 968 AED
При оформлении договора

4%

42 787 AED
До даты ввода в эксплуатацию

60%

641 806 AED
После передачи

30%

320 903 AED
*Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов 1
Количество апартаментов 6
Дата ввода в эксплуатацию 1 кв. 2026
Старт продаж 1 кв. 2023
Этажность
17
Водоснабжение Есть
Типы лотов
Апартаменты
Количество лотов 6
Стоимость от 1 069 677 AED

Внутренняя инфраструктура

Для детей

Детская площадка

Бассейн и SPA

Открытый бассейн

Тренажерный зал

Территория

Сад

Площадка для барбекю

Дополнительно

Магазины

Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт 550 м
Средняя школа 1 км
Магазин 650 м
Медицинский центр 5 км
Море 10 км

Описание

Новый жилой комплекс высотой 17 этажей в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC). Жители смогут наслаждаться высококлассным образом жизни и инфраструктурой, разработанной с учетом семейных потребностей. В комплексе представлены уютные студии и апартаменты с 1-2 спальнями, функциональными планировками, качественной отделкой и современной бытовой техникой.

Жителям доступен роскошный образ жизни: открытый бассейн, детские площадки, спортивный зал, зона барбекю, благоустроенные сады и парки, терраса на крыше. В 20 минутах расположены главные достопримечательности Дубая: Burj Khalifa, Dubai Opera и Dubai Mall. За 10-15 минут можно доехать до районов Business Bay и Palm Jumeirah. В 5-10 минутах на автомобиле находятся школы Bloom World Academy и GEMS Founders School - Al Barsha, гипермаркет Nesto Hypermarket и торговый центр Circle Mall JVC. Развитая транспортная сеть Район JVC расположен на пересечении основных автомагистралей Al Khail Rd и Sheikh Mohammed bin Zayed Rd., что позволит быстро добраться до знаменитых локаций Дубая. В 20-25 минутах от комплекса находятся международные аэропорты Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport. Живите в окружении природы В 5-10 минутах от комплекса расположены парк Central Park JVC, JVC District 10 Park и знаменитый сад цветов и бабочек Dubai Butterfly Garden с 70 видами растений. Надежный застройщик Tiger Group – группа компаний, которая активно развивается с 1976 года. Недвижимость компании включает жилые и коммерческие здания, магазины, и демонстрационные залы. За годы работы застройщик вышел на рынок Персидского залива, Ближнего Востока и Турции.

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